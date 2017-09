The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La Fira se expande por la antigua carretera nacional En el carril de subida de la avenida de País Valencià se habilitarán cerca 10.000 metros cuadrados, de los 135.000 que en suma alcanzará el certamen este año jueves, 14 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (14/09/2017) La 671 edición de la Fira crece hasta los 135.935 metros cuadrados. La organización ha decidido sumar 9.760 metros cuadrados en la Avenida País Valencià. Con esta nueva disposición, en el carril de subida de la antigua carretera nacional que atravesaba la población, la zona de automoción y maquinaria pasará a tener 52.254 metros cuadrados. La intención es garantizar la seguridad y comodidad de expositores. Como contraprestación el Ayuntamiento compensará a los vecinos con zonas de aparcamiento. La ampliación del itinerario de la Feria de Todos Sants al avenida País Valenciano permitirá aumentar la superficie de las parcelas del Passeig del Comtat, de los 40 a los 64 metros cuadrados, posibilitando así a los expositores hacer unos mejores montajes y favoreciendo una mejor circulación de los peatones. Además, se favorecerá la viabilidad comercial de los expositores en lo alto del paseo, actualmente con una menor afluencia de visitantes, puesto que se creará un circuito comercial (en formato circular) entre Passeig del Comtat- País Valencià, calle Colón y Roger de Llúria. La decisión de ampliar la superficie de la Feria al avenida País Valenciano dará mayor flujo comercial a las calles perpendiculares entre el Passeig y País Valencià. Habrá espacio expositivo a las dos bandas, ya no quedan excluidos del itinerario de la Feria (como pasaba en algunas zonas como las calles Azorín, Alfons V, Ausiàs March o Colón).

Esta novedad supondrá una mayor planificación en materia de seguridad y de tráfico rodado. Durante las últimas semanas se ha trabajado intensamente con la Policía Local de Cocentaina para garantizar que todas estas cuestiones estuvieron muy evaluadas y resueltas. En cuanto al tráfico de vehículos, se ha decidido desviar el mismo, y el acceso por la parte alta de la localidad se hará por la avenida de Benilloba y del Ferrocarril. Los estacionamientos y vados afectados por el montaje en el País Valenciano, recibirán el mismo trato que el resto de vecinos y vecinas de la localidad que se ven afectados por el montaje de la Feria.El servicio de taxi modificará su parada y el autobús interurbano (línea en dirección a Alcoi) ofrecerá paradas alternativas sin dejar de ofrecer un servicio ágil y eficiente.

Según se desprende del informe elaborado por el Inspector Jefe de la Policía Local de Cocentaina, Óscar Gómez, también se ampliará la cifra de efectivos de seguridad con agentes llegados desde otras localidades vecinas. “Esta ampliación también se ha contemplado y se ha incluido dentro de las medidas pertinentes al Plan de Autoprotección de Feria para este 2017, manteniendo todas las vías de emergencia y evacuación, sin que esta ampliación de la Feria sea ningún impedimento y sin que altero ningún procedimiento en caso de emergencia”, apuntaba el Inspector Cabe de la Policía Local. Se duplicarán los servicios básicos en materia de servicios: puntos de atención sanitaria, puntos de seguridad, en la nueva zona de ocupación.

La concejal de Feria Mariona Carbonell destaca que “esta ha sido una medida muy meditada y estudiada. Nuestra Feria de Todos Sants cada vez nos pide más pero tenemos que ser conscientes en cada momento que cada cambio y cada ampliación en la superficie de la Feria tiene que ir acompañada de unas medidas de seguridad y de un estudio previo que nos permita acometer los cambios con la tranquilidad de saber que estamos preparados para hacer frente a imprevistos y para seguir dando el mejor servicio tanto a expositores como visitantes. Estamos convencidos que esta ampliación en el avenida País Valenciano beneficiará considerablemente a los comerciantes, tanto del Paseo del Condado como de las calles perpendiculares, y esperamos obtener datos positivos cuando paso la Feria que nos confirman esta mejora”. Este crecimiento aportará, según los organizadores, mayor actividad a las zonas comerciales de las calles adyacentes entre el Passeig del Comtat y País Valencià. El acceso a la población será por avenida de Benilloba. También se amplia la zona de alimentación, la de las furgonetas con comida o foodtrucks, y la de deporte al aire libre que sumarán 1.415 metros cuadrados a su superficie anterior.