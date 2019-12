The examples populate this alert with dummy content

ESDEVENIMENT La Fira de Tots Sants de Cocentaina, premiada Ha rebut el reconeixement per part de l'Associació Alacantina de Periodistes i Escriptors de Turisme - L'alcaldessa Mireia Estepa ha dedicat aquest guardó a tot el poble contestà sábado, 07 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (07/12/2019) La Fira de Tots Sants de Cocentaina ha rebut un premi per part de l'Associació Alacantina de Periodistes i Escriptors de Turisme, AAPET. Aquest guardó és en reconeixement a la trajectòria, història i divulgació de l'turisme i les tradicions d'aquesta Fira de Tots Sants. L'acte ha tingut lloc al CDT d'Alacant i l'alcaldessa Mireia Estepa s'ha mostrat honrada per aquest guardó i l'ha dedicat a tot el poble de Cocentaina per fer possible un esdeveniment durant 673 anys que ha arribat a ser BIC i Festa d'Interès Turístic Internacional. Estepa ha estat acompanyada per la regidora de Fira, Mariona Carbonell, que prompte li donarà el relleu a Eugenia Miguel, i el de turisme, Iván Jover.