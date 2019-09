The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La Fira de Tots Sants demana més recolzament de l'Agència de Turisme L'alcaldessa Mireia Estepa i la regidora de Fira, Mariona Carbonell, s'ha reunit amb el secretari autonòmic de l'Agència València de Turisme, Francesc Colomer, i el nou director general de Turisme, Herick Campos lunes, 23 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (23/09/2019) La Fira de Tots Sants de Cocentaina ha demanat tindre un major finançament per part de l’Agència Valenciana de Turisme. En concret, l’Ajuntament de Cocentaina inverteix un 375.000 euros en el muntatge de la Fira, dels que 30.000 euros els aporta aquesta Agència i 5.000 euros la Diputació, quantitat que consideren molt escassa donada la repercussió de la Fira, recentment nombrada BIC i Festa d’Interès Turístic Internacional. Per a l’edició de 2019, aquesta Agència ampliarà les seues accions a algunes relacionades amb el sector del turisme, dels productes de la terra i la gastronomia i que per a l’edició de 2020 es treballarà en un conveni especial de subvenció per al pressupost del proper any. Així ho va comunicar l’alcaldessa contestana, Mireia Estepa i la regidora de Fira, Mariona Carbonell, en la reunió que van mantindre amb Francesc Colomer, secretari autonòmic de l'Agència València de Turisme, i amb el nou director general de Turisme, Herick Campos.