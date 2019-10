The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA "La Fira de Tots Sants mereix més recolzament econòmic per part de les institucions" La regidora de Fira, Mariona Carbonell, ha estat en Radio Alcoi ha explicat detalls sobre l'acte de presentació de demà, així com aspectes al voltant de la doble nominació com a BIC i com a Festa d'Interès Turístic Internacional jueves, 03 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (03/10/2019) La regidora de la Fira de Tots Sants, Mariona Carbeonell, ha estat en Radio Alcoi poc abans de l'acte de presentació de la Fira 2019 que tindrà lloc divendres 4 a partir de les 20 hores en l'escenari exterior del Centre Cultural El Teular. En aquest acte es donarà a conèixer el cartell obra de Juan Diego Ingelmo, es presentarà oficialment a la persona que llegirà el Privilegi, el magistrat Miguel Soler, junt al spot de la Fira. Mariona Carbonell ha recordat també que la Fira, ara que té els reconèixements de BIC i Festa d'Interès Turístic Internacional, mereix un major recolzament econòmic per part en especial de les institucions. Així Carbonell y l'alcaldessa, Mireia Estepa, es van reunir amb Francesc Colomer, de l'Agencia Valenciana de Turisme per a rectificar aquesta qüestió. Per últim, també ha recordat que aquesta és la seua última Fira després de cinc edicions i que li cedirà el relleu a Eugenia Miguel.