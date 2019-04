The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La Fira de Tots Sants recibe la distinción de Interés Turístico Internacional El reconocimiento permitirá una difusión de este certamen en el extranjero y acceder a más financiación para su desarrollo. miércoles, 17 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional la Fira de Tots Sants de Cocentaina. La alcaldesa, Mireia Estepa, ha expresado su satisfacción por esta distinción y ha subrayado que “hoy es un día para sentirnos todavía más orgullosos de nuestro pueblo y de la única feria, de estas características, que tiene esta declaración en toda España” además de ser “un reconocimiento para todos nuestros vecinos”. La edil de Fira, Mariona Carbonell, también ha destacado la importancia de esta declaración que supondrá “más promoción, no solo a nivel nacional sino internacional, más repercusión turística y acceder a financiación a nivel nacional”. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha valorado positivamente este reconocimiento, por el que felicita a todo el municipio de Cocentaina al tiempo que ha destacado que “pone de relevancia nuestras tradiciones como experiencias únicas para el visitante”. El Ayuntamiento de la Vila Comtal organizará una actividad, una vez pase la Semana Santa y las Fiestas en honor a la Mare de Déu del Miracle, para celebrar la distinción de Interés Turístico Internacional para una feria con 673 ediciones. Un reconocimiento que está previsto que, en unos días, se publique su decreto en el Boletín Oficial del Estado.