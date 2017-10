The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La Fira de Tots Sants se crece El municipio ha presentado este viernes la próxima edición de la Fira que este año viene marcada por la ampliación del espacio en 6.000 metros cuadrados y un aumento de la zona destinada a nuevas tecnologías sábado, 07 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Fira de Tots Sants crece en su edición número 671 y lo hace más que nunca. Este viernes por la tarde el certamen ha presentado su cartel anunciador, obra del murciano Rubén Lucas, en un acto que ha comenzado a las ocho y media en El Teular y al que han asistido la alcaldesa Mireia Estepa, la concejal de Fira, Mariona Carbonell y el cuarto protagonista: Juan José Tortajada, presidente de la Abogacía Valenciana, encargado de leer el Privilegi este año. Muchas novedades se perfilan en la Fira de Tots Sants 2017, que este año durará, por vez primera, cinco días. La primera es la ampliación de la feria en 6.000 metros cuadrados en la Avinguda del País Valencià "en un único sentido", dirección Alcoy, como explica la concejal de Fira. El aumento del espacio que alberga las nuevas tecnologías es otro aspecto remarcable. "Contaremos con la presencia de la Universitat Politècnica de València y Aitex, un sector que se mezclará con la ciberferia, destinada a videojuegos, y a la tecnología y la innovación en el campo de la industria", ha añadido Carbonell. La feria confía en superar los 500.000 visitantes de la edición pasada desde el miércoles día 1 de noviembre hasta el domingo día 5.