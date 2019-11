The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA La Fira vista pels seus protagonistes Radio Alcoy emet un programa d’entrevistes amb el representants dels municipi, expositors i visitants sábado, 02 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Radio Alcoy analitza de prop la jornada dos de la Fira de Tots Sants, amb l’alcaldessa, Mireia Estepa, i la regidora de Fira, Mariona Carbonell. Per l’espai que l’Ajuntament ha habilitat a Radio Alcoy per a la retransmissió, en el set de mitjans de comunicació, parlem amb la regidora de Sostenibilitat, Eugenia Miguel i amb Ivan Jover, al front de les delegacions de Cultura i Turisme, a Paqui Ruiz, de Tradicions, Comerç local i Neteja. Amb el magistrat, Miguel Soler, lector del Privilegi coneixem la seua visió al voltant de la Fira. Els mostrem l’actualitat dels expositors de la Fira. Son al voltant de 600 desplegats en uns 130.000 metres quadrats de superfície. Parlarem amb visitants que poden per als quals es queden curts el mes de 150.000 metres quadrats de espai habilitat per aparcament. I amb els organitzadors del Certamen Coral, els convidem al colofó de la Fira.