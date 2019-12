La Fira de Xixona mostra el millor torró del món

La Fira de Nadal de Xixona ja està preparada per acudir puntual a la seua cita. Si l'any passat va arribar a les 80.000 persones, aquest any segur que es superarà aquesta xifra de visitants ja que es una cita cada any més consolidada durant aquestos primers dies de desembre. L'alcaldessa d'aquesta localitat Isabel López ha estat via telefònica en Radio Alcoy per a explicar detalls d'aquesta cita. Començarà dijous 5 i estarà oberta fins al diumenge 8. Junt al millor torró és podrà gaudir d'activitats paral·leles com tallers i actuacions orientades per a tota la família, una zona de food-trucks o el betlem de tamany natural.