TRADICIÓN COMERCIAL La Fireta de Muro crece a través de la cultura El certamen, previsto del 20 al 22 de enero, tendrá una semana de previa con numerosas actividades miércoles, 11 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/01/2017) La Fireta de Sant Antoni de Muro amplía su oferta cultural, que se extenderá durante la semana previa al certamen. El encuentro comercial de Muro que tiene sus orígenes en 1738 crece en el ámbito cultural. Hasta 21 actividades alternativas se van a suceder durante los días anteriores a la feria. La oferta es amplísima, como ha resumido el concejal de Cultura, Sergi Silvestre. “Tenemos exposiciones, presentaciones de libros, música con la intención de que la Fira siga creciendo”, afirma. La programación cultural arranca este viernes con la inauguración de la exposición Causalitat/Casualitat, de Rafa Calbo. La Fireta se desarrollará del viernes al 20 al domingo 22. Carolina Iváñez, concejal de Promoción Económica y Turismo, detalla la participación de 120 expositores, de los que 70 formarán el tradicional mercado medieval. La Fireta cuenta este año con un presupuesto de 22.000 euros.