La Fireta de Muro suspèn la seua activitat diumenge per les previsions del temps

Finalment les prediccions per al diumenge de l'arribada del temporal Gloria han sigut claus per a suspendre tota la activitat de la Fireta de Sant Antoni de Muro per al tercer i últim dia. No hi haurà ja mercat medieval ni expositors comercials, mentre que sí es realitzaran les activitats culturals del matí, encara que es faran a cobert. Així a les 11,30 hores tindrà lloc l'Aplec de Danses en el Centre Cultural Polivalent, a les 12 hores serà l'eucaristia de Sant Antoni i la benedicció dels animals, mentre que al temps en la filà Pirates hi haurà un espectacle de màgia. Una hora després, a les 13 hores, serà el torn dels ballets d'Elena Tudela i Ainhoa Font també en la filà Pirates. Per últim, a les 13,30 en el Centre Cultural Polivalent es celebrarà l'acte de cloenda d'aquesta Fireta amb l'actuació del ballet de Mapi Moltó.

Les activitats preparades per a la vesprada com eren la Romeria, l'actuació del grup Notes Soltes, de Manel L'Elefant Blanc i del contacontes Gratacrack han sigut anul·lades. L'alcalde de Muro, Gabriel Tomás, ha explicat que dissabte per la nit es va reunir l'equip de govern amb membres de Protecció Civil, de la Policia Local i funcionaris de l'Ajuntament i que donat que hi ha un nivell de preemergencia roig per a nevades i taronja per a pluges i vent es va decidir que la millor opció era suspendre tota activitat a l'aire lliure.