The examples populate this alert with dummy content

TRIBUNALES La Fiscalía investiga al alcoyano Francisco Verdú por la salida a Bolsa de Bankia El exconsejero delegado ha asegurado que las cuentas de Bankia fueron "las más supervisadas y bendecidas de este país", por lo que no tenía ninguna razón para cuestionarlas - Lo ha indicado en el juicio por la salida a Bolsa en julio de 2011 del banco, que se celebra en la Audiencia Nacional miércoles, 20 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp más información El único que rechazó las tarjetas black de Bankia El alcoyano Francisco Verdú, el que fuera exconsejero delegado de Bankia, está siendo interrogado por la Fiscalía por la salida a Bolsa en julio de 2011, que tuvo que firmar como número dos de la entidad. En su defensa, Verdú ha asegurado que las cuentas de la salida a Bolsa fueron "las más supervisadas y bendecidas de este país". Así lo ha indicado en el juicio, que se celebra en la Audiencia Nacional. Verdú ha afirmado que no tenía ninguna duda de las cuentas, ninguna razón ni evidencia para cuestionarlas y que las firmó por "lealtad a todas las bendiciones" de expertos, a pesar de que esos 'libros' nunca los vio. Fuente de la noticia: Cadena SER Valencia