TRIBUNALES La Fiscalía pide 24 años de cárcel para un pederasta por abusar de dos niños en Alcoy Pagaba a los menores para mantener relaciones sexuales – La Policía halló en su domicilio cuantioso material de contenido pedófilo martes, 11 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (11/09/2018) La Fiscalía ha solicitado 24 años de prisión para un pederasta, vecino de Alcoy, acusado de abusar sexualmente de dos niños, uno de ellos discapacitado, e intentarlo con otros con los que contactaba a través de redes sociales. La Audiencia de Alicante juzga el miércoles y el jueves al hombre, de avanzada edad, por el delito continuado de abuso sexual, así como de los delitos de corrupción de menores y un delito de inducción a la prostitución. Según la calificación del Ministerio Fiscal, el hombre llegaba a pagar a los menores para mantener relaciones sexuales. Los hechos a juzgar se produjeron entre los años 2015 y 2016. Se ganaba la confianza de los menores mediante regalos y el pago de pequeñas cantidades económicas. Les invitaba a su casa, donde les sometía a tocamientos y les hacía fotografías de contenido sexual. El acusado aprovechaba las redes sociales para entrar en contacto con otros menores, a los que proponía que le mandasen fotos o planteaba citas. En una ocasión, según la Fiscalía, ofreció 60 euros a una de las víctimas para que se trasladase a su domicilio con la intención de mantener relaciones sexuales. Cuando fue detenido, en 2016, la Policía localizó en su vivienda gran cantidad de fotografías de contenido pedófilo. El acusado se enfrenta a 24 años de prisión: 12 por cada niño de los que abusó. El juicio comienza este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante.