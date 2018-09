The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS La Fiscalía pide archivar la causa contra los mandos del incendio de La Torre de les Maçanes en agosto de 2012 El Fiscal de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza, en un informe, atribuye la muerte del brigadista y el agente medioambiental a un "comportamiento extremo y sorpresivo" de las llamas y pide el sobreseimiento de las diligencias lunes, 24 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/09/2018) La Fiscalía solicita el archivo de la causa contra los mandos del incendio de La Torre de les Maçanes en el que murieron dos personas en agosto de 2012. El Fiscal de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza, descarta que dos mandos del Consorcio de Bomberos de Alicante y otro de la empresa pública Tragsa incurrieran en los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia que les atribuye en un auto el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Vicente del Raspeig. El escrito del fiscal, al que ha tenido la agencia EFE, considera que la muerte de un brigadista y un agente medioambiental "fueron consecuencia de un cambio de comportamiento extremo y sorpresivo del incendio", que, "de forma súbita y a una velocidad inusitada y no previsible" alcanzó a ambos, antes de que poder resguardarse por la ruta de escape. El fiscal rechaza que los mandos incurriesen en una actuación negligente y solicita el sobreseimiento de las diligencias y, en su defecto, si el juicio llega a celebrarse, reclama la libre absolución de los encausados. El infierno de las llamas El fuego afectó a unas 700 hectáreas forestales y acabó con la vida de dos de los trabajadores que participaban en su extinción, el agente medioambiental Ernesto Aparicio y el brigadista Emilio Abargues. También causó heridas de diversa consideración, entre ellas quemaduras de segundo y tercer grado, a otros cinco brigadistas. La causa penal por los fallecidos fue archivada inicialmente en septiembre de 2015, pero la Audiencia de Alicante obligó a reabrirla para que unos peritos pudieran ser interrogados por las acusaciones particulares. El juzgado de San Vicente del Raspeig abrió, a finales del pasado año, un procedimiento abreviado contra los tres investigados. Los encausados son el inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Alicante V.E.B.C., que estaba al frente del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, el sargento de Bomberos J.C.C.M. y el jefe de las brigadas de Tragsa desplazadas al lugar de los hechos, A.V.P.M.