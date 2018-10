The examples populate this alert with dummy content

TRIBUNALES La Fiscalía rechaza cerrar la investigación sobre las adjudicaciones en Ibi Solicita ampliar las diligencias sobre las presuntas irregularidades en contratos entre 2003 y 2012 martes, 02 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Fiscalía ha rechazado cerrar la investigación del caso AVE sobre irregularidades en la adjudicación de contratos en el Ayuntamiento de Ibi. El Ministerio Fiscal ha solicitado ampliar la investigación con el objeto de recabar nuevas pruebas dentro de un caso que está abierto desde el año 2010. La petición de la Fiscalía ha provocado la suspensión de la comparecencia que el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi había señalado para este martes, 2 de octubre, con el objetivo de fijar las acusaciones contra los investigados y dejar el caso listo para la vista oral. La Fiscalía, según fuentes jurídicas, considera que la investigación debe continuar. Sobre la mesa, las contrataciones realizadas durante los años 2003 y 2012, con Mayte Parra como alcaldesa. En la operación fue detenido el entonces concejal Miguel Ángel Agüera, que sigue investigado al igual que otros tres exconcejales: Ana Sarabia, Antonio Granero y José Valdés. También están encausados dos funcionarios y nueve empresarios. El juzgado ha archivado la causa contra la ex concejal Rosa Ibáñez y cuatro empresarios. Ibáñez declaró en 2015 que firmó facturas bajo la presión de la entonces alcaldesa y de Miguel Ángel Agüera, sobre el que pesa el grueso de la investigación. Encima de la mesa está la emisión de facturas por duplicado con importes que no permitían la contratación directa, el encargo a dedo de trabajos a empresas que no eran las adjudicatarias y el pago de precios por encima de mercado.