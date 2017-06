The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS La Fiscalía rechaza cortar las ayudas a la Fiesta Desestima la denuncia de una asociada contra el Ayuntamiento por subvencionar a la Asociación de San Jorge - El Ministerio público niega que el Casal discrimine a las mujeres, como alegaba la denunciante jueves, 15 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/06/2017) La Fiscalía de Alcoy ha rechazado una denuncia contra el Ayuntamiento para que dejase de subvencionar a la Asociación de San Jorge. La demanda la firmaba una asociada contra el Ayuntamiento y en vía penal. Consideraba que el Consistorio no podía subvencionar a la Asociación de San Jorge por ser una entidad que discrimina a las mujeres. Como el resto de demandas que ha presentado esta asociada, ha sido archivada, en este caso por la Fiscalía, que rechaza los argumentos de discriminación a las mujeres que manifestaba la denunciante. De haber prosperado la denuncia, la Asociación se habría enfrentado a la devolución de más de un millón de euros, correspondientes a las ayudas percibidas desde 2006. La Fiscalía señala que las ayudas son legales porque la Asociación no discrimina. Por ese motivo la fiscal rechaza los delitos de fraude en las subvenciones públicas, malversación de caudal público y prevaricación administrativa. En su escrito, según la Asociación, destaca la fiscal las modificaciones en los estatutos y ordenanzas festeras para lograr la plena integración de la mujer en las fiestas.