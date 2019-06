The examples populate this alert with dummy content

FESTA DELS BARRIS La Foguera de la Zona Nord cumple con la tradición y queda reducida a cenizas El monumento foguerer que este año representaba el Anfiteatro Amando Blanquer y el surtidor cercano arde con normalidad ante numeroso público congregado de nuevo en la plaza de la Foguera lunes, 24 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Foguera de la Zona Nord cumplió con su tradición en la medianoche del 23 al 24 de junio y fue pasto de las llamas ante numeroso público congregado en la plaza de la Foguera. El monumento que este año representaba el Anfiteatro Amando Blanquer y el surtidor adyacente volvió este año a su habitual ubicación de esta plaza, después que el año pasado este acto se trasladase al aparcamiento del centro de salud de La Bassa. Una dotación de bomberos controló que las llamas no pasasen a mayores y al tiempo hicieron las delicias de los más jóvenes mojándolos con las mangueras de agua. El presidente de la Asociación de Vecinos de la Zona Nord, Manolo Flores, destacaba la normalidad y la numerosa participación de estos actos y recordaba que aún quedaban otros muchos por celebrar a lo largo de esta semana hasta el sábado 29.