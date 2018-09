The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO La fonoteca de Alcoy se estrena con 428 grabaciones de música festera El archivo incorpora una donación de 700 piezas registradas por José Sempere de conciertos celebrados entre 1972 y 1994 miércoles, 19 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/09/2018) El Archivo municipal de Alcoy ha estrenado fonoteca con más de 400 grabaciones de música festera. Forman parte de una donación de más de 700 piezas, el mayor fondo musical del género. El portal documental Bivia ha digitalizado y catalogado 428 piezas de música festera grabadas por José Sempere Aura entre 1972 y 1994 y cedidas ahora por sus descendientes. Fueron registradas en cinta magnetofónica y posteriormente pasadas a casete. Ahora forman parte de los fondos del ayuntamiento, que los ha puesto al alcance del público. Josep Lluís Santonja, director del Archivo municipal, explica que la donación incluye estrenos y piezas inéditas presentadas al concurso de música festera de la Asociación de San Jorge. El concejal de Cultura y Fiestas, Raül Llopis, resalta el valor de estas grabaciones, que permiten saber cómo sonaba la música festera hace medio siglo. La música puede escucharse en el portal bivia.info, donde el Archivo volcará, una vez catalogadas y digitalizadas, el resto de las grabaciones donadas.