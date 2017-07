The examples populate this alert with dummy content

MEJORAS La Font del Quinzet se pone guapa El paraje ha sido reformado tras los desperfectos de las últimas lluvias – El presupuesto ha sido de 18.000 euros jueves, 20 de julio de 2017 La concejalía de Medio Ambiente ha terminado la obra de adecuación de la zona recreativa de la Font del Quinzet, después de los desperfectos que sufrió el pasado invierno con los temporales de lluvia y viento. Otras zonas afectadas por el temporal como son el talud del río Barxell o el parque del Romeral están pendiente de la subvención de la Diputación para comenzar las obras. El coste total de la obra en la font del Quinzet ha sido de poco más de 18.000 euros, y se han colocado un cilindros de hormigón y un paso por encima del río, que ya está siendo utilizado por senderistas y corredores. Esta área recreativa se encuentra entre las más visitadas de la ciudad para aquellos ciudadanos que disfrutan del entorno natural. Ubicada junto al río Riquer forma parte del paisaje protegido del Serpis, y cuenta con señalización y mesas, así como una fuente no potable llamada del Quinzet por la poca cantidad de agua que brota, y que da nombre a toda el área. Desde la concejalía se está actuando también en estos momentos el GR7 a su paso por Alcoy, concretamente, en la zona conocida como «la Font dels Patos». Jordi Martínez, concejal de Medio Ambiente, destaca la labor en las áreas naturales: «Seguimos trabajando en las áreas naturales de la ciudad. Sabemos que tenemos un término municipal con mucha proporción de zona verde y que los ciudadanos valoran mucho esta riqueza además de hacer un uso intensivo de determinadas áreas, por ello, seguimos haciendo mejoras para que estén en las mejores condiciones posibles».