The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE La Font Roja cumple 30 años como parque natural La conmemoración a lo largo de 2017, con cursillos, exposiciones, ferias y actividades de promoción, tendrá como acto central la celebración del 7 de abril sábado, 04 de marzo de 2017 A lo largo de este 2017 el parque natural de El Carrascar de la Font Roja acogerá cursillos, exposiciones, ferias y actividades de promoción en cuya organización han trabajado la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, los Ayuntamientos de Alcoy e Ibi, la Fundación Caja Mediterráneo y la Universidad de Alicante. El acto central de la celebración del 30 aniversario de su declaración como parque natural será el 7 de abril. Ese día se presentará el logotipo del 30 aniversario y la exposición retrospectiva en presencia de la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián. Como previa la Fundación Caja Mediterráneo ha organizado otra muestra en una de sus salas en el parque, desde el 23 de marzo y un encuentro fotográfico. En el calendario de actos figura además la celebración de unas jornadas científicas en junio, el día mundial del medio ambiente, la presentación en otoño de la revista Iberis y la edición de postales conmemorativas.