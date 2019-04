The examples populate this alert with dummy content

PARAJE NATURAL La Font Roja insta a Alcoy y a Ibi a permutar las cavas para garantizar su conservación La cava Coloma está en Alcoy pero pertenece al Ayuntamiento de Ibi, mientras que la Simarro es del Consistorio alcoyano a pesar de estar en término de Ibi - Esta situación dificulta que los municipios puedan acometer la rehabilitación de los neveros martes, 26 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/03/2019) El Consejo de Protección de la Font Roja insta a Alcoy y a Ibi a permutar las cavas del parque natural para garantizar su conservación. El consejo ha pedido a los ayuntamientos que intercambien sus propiedades para poder intervenir en estos elementos arquitectónicos enclavados en el paraje. La cava Coloma está en término municipal de Alcoy pero es propiedad del Ayuntamiento de Ibi, mientras que la cava Simarro es del Ayuntamiento de Alcoy pese a estar en término de Ibi. Esta situación dificulta que los municipios puedan acometer la rehabilitación de los neveros. Jordi Tormo, presidente del Consejo de Protección, valora que los ayuntamientos hayan iniciado los contactos para permutar sus bienes y confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto. La historia de las cavas 'permutables' Las dos cavas fueron construidas en el siglo XVIII y forman parte del patrimonio histórico rural vinculado al comercio del hielo. Actualmente presentan un avanzado estado de deterioro.