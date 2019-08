The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE La Font Roja, el parque natural con mayor biodiversidad El presidente del consejo rector Jordi Tormo ha explicado los datos del estudio realizado por el Servicio de Vida Silvestre - Tormo también detalla otras actividades del parque para los próximos meses jueves, 01 de agosto de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (01/08/2019) El Carrascal de la Font Roja encabeza la lista de parques naturales valencianos en el número de especies de flora y fauna documentadas: 53 por kilómetro cuadrado. La Font Roja es el parque natural de la Comunidad Valenciana con mayor biodiversidad y además con una gran diferencia respecto al resto. Un estudio realizado por el Servicio de Vida Silvestre de la conselleria de Medi Ambient para la base de datos de la Generalitat señala que el parque de la Font Roja tiene 53 especies de flora y fauna por kilómetro cuadrado. Le sigue el vecino parque de Mariola con 12 y la Albufera con 9. El presidente del consejo rector del parque natural, Jordi Tormo, ha visitado Radio Alcoy para hablar sobre este y otros temas como la rehabilitación del Pou del Nouer o de unas futuras jornadas científicas que tendrán lugar en Cocentaina. Además el número de visitas anual al parque se ha estabilizado en los 37.000 visitantes.