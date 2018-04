The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE La Font Roja reduce el volumen de pinos para evitar incendios y potenciar el carrascal El plan de podas y talas que desarolla la conselleria persigue reducir las consecuencias del cambio climático sobre el paraje jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Mejorar la resistencia de las carrascas y reducir el riesgo de incendio. Son los dos objetivos del plan de talas y podas que está aplicando el Parque Natural de la Font Roja. Su director conservador, Salvador Palop, ha detallado las características del plan con el que la Generalitat trata de combatir los efectos del cambio climático. La primera finalidad es proteger las carrascas de la amenaza de secarse por el aumento de las temperaturas y la falta de lluvias. Para conseguirlo, el parque aplica podas con las que bajar la densidad para mejorar la capacidad de resistencia de los árboles. Se trata, explica Palop, de reducir el número de ejemplares para que dispongan de mayores recursos e impedir que acaben secándose. Al riesgo de que las plantas mueran por falta de recursos hídricos se añade el de los incendios forestales. Los técnicos de la conselleria trabajan en la tala de pinos para “disminuir la inflamabilidad” y proteger las carrascas. “Por su alto contenido el pino es mucho más inflamable que la carrasca, el roble y otras especies del parque. Con esta acción evitamos que, en caso de incendio, el fuego se propague con gran rapidez”, señala el director conservador. Los rectores del parque han recibido quejas de visitantes que han visto con preocupación los pinos talados. “Es una situación controlada con unos objetivos muy concretos que buscan beneficiar la masa forestal”, recalca. Reunión del consejo rector El consejo de protección del parque se reúne este viernes para aprobar la memoria de gestión de 2017 y analizar proyectos como la reconstrucción de los chalets o la reordenación de la zona de uso público. En el orden del día figura la presentación de los resultados del censo de ungulados del paraje. La reunión comienza el viernes, a las 9.30 horas, en el Centro de Educación Ambiental.