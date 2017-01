The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS La formación deportiva más completa Ricardo Segura, de Alto Rendimiento, ha sido el invitado de Ser Deportivos desde la Venta Sant Jordi y nos ha presentado una nueva formación para entrenadores que hasta el momento sólo podía realizarse en Valencia o Madrid y que en breve estará en Alcoy martes, 10 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/01/2017) Con más de 30 cursos online, Alto Rendimiento, con sede en Alcoy, es uno de los centros de formación deportiva más completo y profesional. Ricardo Segura, gerente de Alto Rendimiento, ha sido el invitado al programa Ser Deportivos, desde la Venta Sant Jordi, donde ha asegurado que “hay cursos que sólo los impartimos nosotros y no lo encuentras en otra parte del mundo, como por ejemplo, la preparación a un maratón o de carreras de montaña”. Algunos de esos 30 cursos son de algunos de preparación física, salud, nutrición, coaching, fitness, antropometría, deportes como hockey patines, fútbol, balonmano, baloncesto, de monitor, de quiromasaje, prevención lesiones deportivas, carreras de medio fondo, etc. Pero uno de los pasos más grandes que ha dado Alto Rendimiento es lograr impartir un curso de entrenador que hasta el momento sólo podía realizarse en Madrid o Valencia. “Hemos estado trabajando en los dos últimos años en adquirir la cualificación en Conselleria de centro autorizado de enseñanzas deportivas, lo cual se traduce en poder ofrecer la formación oficial, conocida como cursos de entrenador que ahora se llama técnico, siempre ha habido tres niveles, que continua siendo así. Esto es un paso a ser un instituto de formación profesional porque estamos hablando de formación de ciclo medio y ciclo superior con acceso a la universidad. El que quiera ahora ser entrenador de fútbol, balonmano, baloncesto y otras tantas modalidades ya no tiene que marcharse a Madrid o Valencia, sino que en breve la podrán realizar en Alcoy. Suponemos que para junio empezaremos con algunos cursos”, ha explicado Ricardo Segura en Ser Deportivos. Además, también cuentan con clientes de muchísimos puntos diferentes del mundo, sobre todo en América Latina, ya que disponen de “mucha formación a distancia, a veces nos conocen más en otras capitales o en otros países más que en Alcoy”, ha asegurado el gerente de Alto Rendimiento. El próximo 15 enero arrancan varios cursos, entre ellos de Psicología Deportiva, preparación física en natación, de triatlón, nutrición deportiva avanzada, monitor de gimnasia y sala de fitness. Mirando hacia el futuro, Segura tiene claro cuáles van a ser algunos de los puntos que van a influir en la superación personal de cada persona. “Cuando hablamos del mundo del rendimiento deportivo, de la superación personal y deportiva, uno de los aspectos novedosos que van a crear diferencias en lo que es el rendimiento es básicamente la genética, la psicología y los temas muy específicos de reposo ante ciertas cargas, estímulos o competiciones. Esas son las tres cositas que creo que en los próximos cinco-diez años van a cambiar en lo referente a superarse a sí mismo”, ha concluido Segura.