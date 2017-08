The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN La FP de Alcoy va un paso más allá Tres proyectos ideados por alumnos de Formación Profesional serán empresas reales en un futuro próximo - Los autores de las ideas comenzarán a hacer realidad sus propuestas en las instalaciones de Ágora martes, 08 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/08/2017) El pasado mes de julio finalizó la tercera edición del programa “Emprendimiento para centros formativos”, impartido por el Ayuntamiento de Alcoy en diferentes centros educativos alcoyanos y dirigido a estudiantes de Formación Profesional. Los 435 alumnos que han participado en este programa estaban cursando estudios de Sistemas microinformáticos y redes; Farmacia y Parafarmacia; Madera y Mueble; Educación Infantil, y Automoción. Todos ellos recibieron charlas motivacionales de las que surgieron distintas propuestas de proyectos empresariales, de las cuales nueve fueron seleccionadas, con las que se empezó a trabajar de manera individual. Manuel Gomicia, concejal de Empresa, Formación e Innovación, explica que la idea de este proyecto surgió porque “todo el mundo asume como que los alumnos de Formación Profesional, lo único que hacen es tener una muy buena cualificación para ir a trabajar a una empresa. Nosotros y el profesorado de los centros educativos no lo vemos así, pensamos que el alumno de FP también tiene posibilidades de ser el emprendedor, el jefe”. De los nueve proyectos seleccionados, tres de ellos, uno relacionado con la fabricación de muebles, otro con la animación sociocultural y el último con el mundo de los drones, verán la luz convirtiéndose en empresas reales. Los autores de estos tres proyectos comenzarán a hacer realidad sus propuestas en las instalaciones de Ágora. Gomicia señala por otra parte que “el programa está creado para conseguir crear empresas pero tampoco podemos olvidar la importancia de formar profesionales. La formación específica en temas económicos o legales de la empresa, comunicación y marca personal son fundamentales para nuestros jóvenes ya que son capacidades que los servirán tanto para crear empresas como para encontrar trabajo en un mundo laboral muy competitivo”.