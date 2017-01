The examples populate this alert with dummy content

ESPAI ÀGORA La FP coloca a Alcoy en el mapa de Europa La ciudad es la segunda de España de la Xarxa FP con más movilidad de alumnos y profesores miércoles, 25 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (11/01/2017) Alcoy ha sellado su nombre en el mapa europeo de formación profesional a través de su participación en la Xarxa FP, una agrupación de 23 ciudades de Europa que promueve el intercambio de experiencias educativas. Alcoy es la segunda española con más movilidad dentro de este programa. El pasado año 19 estudiantes y 23 profesores viajaron a otros países para desarrollar prácticas o conocer nuevos métodos de enseñanza con los mejorar la calidad en la formación. El programa ha permitido a estudiantes extranjeros llegar a Alcoy para ejercer sus prácticas. Los alumnos alcoyanos, por su parte, han estado en Finlandia, Alemania o Dinamarca. “El hecho de ser la segunda ciudad de España con más intercambios, solo por detrás de Barcelona, se debe al trabajo de la mobility manager, la figura que gestiona el proceso y que en Alcoy es muy activa”, afirma el concejal Manuel Gomicia. El cargo lo desarrolla Magui Candela, técnico de la Agencia de Desarrollo Local. Su gestión de enlace entre los centros educativos y las empresas facilita los intercambios, señala Gomicia. En toda Europa solo hay cinco ciudades con más movilidad que Alcoy. Son capitales como Berlín o Roma. Candela destaca el resultado del programa en materia de inserción laboral. Un estudio de la red pone de manifiesto que el 18% de los estudiantes ha recibido una oferta de trabajo en la empresa en la que ha realizado las prácticas. De hecho, dos alumnos de Alcoy han sido contratados en los que realizaron las prácticas.