CADA La Fundació CAM sol·licita el permís de llicència d'obres del Centre d'Art d'Alcoi L'Ajuntament preveu donar llum verda a aquest procediment, que permetrà concloure les obres de l'espai, demà divendres, en Junta de Govern jueves, 07 de septiembre de 2017 L'expedient corresponent a la llicència per finalitzar el Centre d'Art d'Alcoi, el CADA, passarà demà per la Junta de Govern. L'Ajuntament preveu aprovar aquesta petició, que ha vingut de la Fundació CAM, que guarda com a objectiu començar a cometre totes les obres de reforma que queden pendent en l'emblemàtic edifici alcoià del Monte de Piedad, inaugurat en desembre de 2010 i tancat nou mesos després. Uns treballs que, segons explica el regidor de Cultura, Raül Llopis, consisteixen en actuacions concretes relatives a "la finalització de les conduccions de l'aire condicionat, el recobriment de les parets amb pintura i la reparació d'un montacàrregues". L'Ajuntament d'Alcoi recorda que el Govern de la Generalitat, a través de la visita personal del president Ximo Puig, "ja va demostrar el seu compromís amb la reobertura del CADA", un projecte on estarien conjuntament la Fundació CAM, el Govern valencià a través de l'IVAM i l'Ajuntament d'Alcoi. El compromís de la Generalitat, subratlla el Consistori, suposava que en el CADA estiguera la primera subseu de l'IVAM, el conegut museu d'art modern, de tota la Comunitat Valenciana.