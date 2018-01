The examples populate this alert with dummy content

La Fundación CAM adjudica la reforma del Centre d’Art Las obras previas a la reapertura, con un coste de 441.231 euros, tienen un plazo de cuatro meses martes, 30 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Fundación Caja Mediterráneo ha adjudicado las obras de reforma y adecuación del Centre d’Art d’Alcoi, necesarias para que el edificio, cerrado desde 2011, pueda reabrir sus puertas como sede del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Los trabajos se prolongarán durante cuatro meses por un importe de 441.231 euros, un 10% por debajo del presupuesto de licitación. La contratista Becsa, SA será la encargada de ejecutar los trabajos de puesta al día del edificio. Su oferta ha sido la mejor valorada de entre las cinco firmas que aspiraban al contrato. La adjudicación de la obra es un paso importante en el proceso de reapertura del antiguo edificio del Monte de Piedad de Alcoy. Tanto el Ayuntamiento de Alcoy como la Fundación Caja Mediterráneo ya han aprobado el convenio de colaboración que permitirá reactivar el complejo. Ese convenio todavía no lo ha aprobado la Generalitat Valenciana, la tercera pata para dinamizar el Centre d’Art. Según el convenio, el Ayuntamiento gestionará la segunda planta y se compromete a aportar 250.000 euros para mantener el edificio. El IVAM se hará cargo de la primera planta, donde desarrollará su programa de exposiciones, valorado en 400.000 euros anuales. El IVAM se compromete a organizar entre dos y tres exposiciones temporales al año, una basada en su colección propia y hasta tres muestras de jóvenes artistas. La Fundación Caja Mediterráneo, aparte de pagar las obras de reparación y adecuación del edificio, asume la planta baja y cede gratuitamente todo el inmueble a sus otros dos socios en este proyecto.