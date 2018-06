The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO La Fundación del Alcoyano ahorrará más de 10.000 euros por el cambio de sede El club anuncia que la sede de la Fundación será la misma que para todos: El Collao martes, 26 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Fundación ahorrará más de 10.000 euros por el simple gesto de cambio de sede social. Incomprensiblemente la Fundación, generando déficit, tenía el lujo de contar con una sede social en la que además de alquiles, se pagaba material de oficina, mobiliario y sueldo para un secretario. Un montante de más de 10.000 euros al año que resultaba ser una losa para las arcas del club y que la anterior dirección de la Fundación gastaba. En la página web del club, el Alcoyano anuncia el cambio de sede. “La Fundación del CD Alcoyano les informa que, desde el pasado 25 de junio, las oficinas se trasladan al Campo Municipal El Collao situadas en la calle Oliver s/n”, anuncia el club. Fuentes consultadas por Radio Alcoy aseguran que “ese dinero tiene que revertir en los niños y la Fundación y será el bien común de la base”, concluye.