SER DEPORTIVOS La Fundación del Alcoyano homenajea a Lionel Grau Julián Lerma, Mario Fuentes, Sergio Porras, Pepo Mas, Héctor Rúa y Pepe Osuna de la Fundación del Alcoyano han estado en Ser Deportivos desde la Venta Sant Jordi para hablarnos sobre el I Torneo Memorial Lionel Grau martes, 13 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/12/2016) El primer torneo organizado por la Fundación del Alcoyano no va a ser otro que el I Memorial Lionel Grau que se celebrará el jueves 29 de diciembre en el Polideportivo Francisco Laporta en honor a Lionel Grau y que arrancará a las 9h y en el que 36 equipos de 15 clubes participarán. Los clubes son el CD Alcoyano; Valencia CF; Kelme CF; CF Costa Alicante; FC Jove Español San Vicente; Villena CF; Unió Esportiu Gimnàstic Sant Vicent CF, Xixona Esportiu; Selecció de l’Alcoià; Esides Caramanchel; Contestano; Club Hermanos La Salle; Atlètic Salesià; Salesianos Juan XXIII y Labross Babel CF. Julián Lerma, Director Deportivo, Mario Fuentes, coordinador de fútbol 11 y jugador de la primera plantilla, Sergio Porras y Pepo Mas, coordinadores de fútbol 8, Héctor Rúa, Secretario y Pepe Osuna, Responsable Administrativo de la Fundación del Alcoyano han estado en Ser Deportivos desde la Venta Sant Jordi para hablarnos sobre este primer torneo organizado por la fundación blanquiazul. El torneo está enfocado a las categorías alevín, benjamín y pre benjamín. Primero se realizará una fase de grupos por la mañana, después habrá un descanso a mediodía y por la tarde está previsto que se jueguen las finales y la entrega de trofeos. Además de fútbol, habrá una paella gigante, castillos hinchables, un futbolín humano, etc. Y como novedad, habrá trofeos para los dos primeros clasificados en cada categoría, respecto a los galardones, Julián Lerma, Director Deportivo de la Fundación del Alcoyano, ha asegurado en Ser Deportivos que “no serán uno más, será algo típico de Alcoy”. “Está más o menos todo cerrado”, afirma Lerma, pero también señala que “hay nervios para que todo salga bien”. Mario Fuentes, jugador de la primera plantilla y coordinador de fútbol 11 también ha estado presente en el programa y ha explicado que “cuando empecé la aventura en la Fundación, hablamos y queríamos hacer cosas novedosas, productivas para la entidad y una de ellas era el torneo. Una vez que comenzamos a confeccionar los equipos y todo iba en curso, nos centramos en el torneo, igual que haremos cosas futuras que tendrán mucho valor” y respecto a su lesión “va todo más encaminado, estamos en la fase final, estamos ultimando las últimas semanas que aparte, el período de descanso me va a venir muy bien. Creo que para el comienzo del 2017 ya estaré a punto para poder encontrarme bien y ayudar al equipo”.