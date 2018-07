The examples populate this alert with dummy content

FIRMA DE CONVENIO La Fundación Mutua Levante será mecenas del campus de la UA en Alcoy La fundación y la universidad han firmado el convenio de colaboración para poner en marcha una programación de actividades culturales miércoles, 11 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/07/2018) El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y el presidente de la Fundación Mutua Levante, Juan Escrig, han firmado esta mañana un convenio de mecenazgo para la realización de actividades de interés académico y cultural en el Campus de la UA en Alcoy. El acto de firma ha contado con la asistencia de Carles Cortés, vicerrector de Cultura, Deporte y Lenguas, Raül Llopis, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy, Majo Pallarés, coordinadora de actividades culturales del Campus de Alcoy, Elena Turrión, la secretario de la Fundación Mutua Levante y Pablo de Gracia Pérez , presidente de la Cámara de Comercio de Alcoy. Tanto el rector como el presidente de la Fundación han coincidido en calificar esta colaboración como “una excelente noticia para Alcoy”, quién se verá beneficiada por las actividades que se realizarán desde el Campus de la Universidad de Alicante. Palomar ha señalado que “las actividades culturales que se programaran estarán ligadas a los estudios de Magisterios que comienzan el próximo curso en Alcoy, así como a los objetivos de formación interal del alumnado que defiende la Universidad de Alicante y que obedecen también a la acción vertebradora que ejerce el campus alcoyano des de la docencia y a ctividades universitarias”. Escrig, por su parte, ha asegurao que la Fundación Mutua Levante está “encantada de poder colaborar con la difusión de los estudios universitarios en Alcoy, así como con la promoción de la formación y la cultura, haciéndola extensiva a toda la sociedad alcoyana”. Tras la firma deeste primer convenio se ha avanzado parte del programa cultural que la UA está perfilando para el primer cuatrimestre del próximo curso académico y en el que la producción propia de la UA será prioritaria, con actividades de danza, teatro, exposiciones, ciclos cinematográficos, jornadas y conferencias. Concretamente, en el mes de septiembre tendrá lugar la inauguración de la exposición “Historia de la Normal” y el ciclo de cine Educar a través del cinema. En octubre, el Aula de Teatro de la UA representará la obra “En defensa” y se abrirá al público la muestra “Del morat al negre (3). Violència de gènere a través de la premsa gràfica alacantina 2007-2012”. Noviembre traerá consigo la obra teatral “Los figurantes”, de la mano del Aula de Teatro de la UA; el cicló de cine y violencia de género y una mesa redonda sobre “Escuela y prevención de la violencia de género” La coral de la UA ofrecerá su concierto de Navidad en diciembre, y está prevista la conferencia “Un model lingüístic diferent”. Las fechas y lugares de la programación cultural del primer cuatrimestre, se detallará al inicio del próximo curso académico