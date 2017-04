The examples populate this alert with dummy content

PROGRAMA La Fundación Telefónica refuerza la formación digital en Alcoy Organiza el segundo curso de Empleo Digital para jóvenes de entre 18 y 35 años dedicado a la ciberseguridad miércoles, 26 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/04/2017) La Fundación Telefónica organiza un nuevo curso de formación digital en Alcoy. El 19 de mayo arranca el curso sobre ciberseguridad, dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años. El plazo de inscripción está abierto a través de la web de la Fundación Telefónica. Este curso busca formar a jóvenes para que puedan trabajar en empresas de la zona en un ámbito, como el de la seguridad informática, en el que presentan necesidades. Este curso durará 4 meses. Ese el segundo que la Fundación Telefónica desarrolla en la ciudad. El primero, dedicado a la programación PHP, contó con la participación de 16 alumnos, que ya trabajaron proyectos concretos para empresas de Alcoy y de la comarca.