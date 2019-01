The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD La Gala de Danza a beneficio de ACOVIFA llega a la séptima edición Serán un total de 19 los ballets de Alcoy y comarca los que tomen parte en este gala en el Teatre Calderón viernes, 18 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/01/2019) El Teatre Calderón albergará la VII edición de la Gala de Danza a beneficio de ACOVIFA. Será a partir de las 19’30 horas y estará dedicada a la memoria de Mónica Barrachina Sabater, quien fue presidenta de ACOVIFA. Serán un total de 19 formaciones de baile de Alcoy y comarca las que tomarán parte en esta cita. Con la coordinación de Carmina Doménech, directora del Conservatorio de Danza, participarán el Ballet de Carmina Nadal, A3 Danza, Estudi de Dansa Alicia Montava, Ballet Rafa Felipe, Danzas Al-Azraq, Ballet Mónica Talens, Ballet Gabriel Amador, Compañía Identitas, Master Ballet Alcoi, Ballet Virginia Bolufer, D*3 Jóvenes Artístas, Centros de Danza Inma Cortés, Ballet Elena Tudela, Centro de Danza B&B, Kayfra, Ballet Ana Botella, Ballet Gawazi y Estudio de Danza Maite Ponsoda. Amenizará la actuación previamente Little Black como novedad y la cita de este año tendrá como lema ‘No estic sola’ basada en una ilustración de Andrea Antolí, alumna de Primero de ESO del IES Pare Vitòria. Carmina Doménech, coordinadora de la Gala, y Maria Teresa Pérez, vicepresidenta de ACOVIFA, y María García, su psicóloga, han estado en los estudios de Radio Alcoy, explicando esta actuación.