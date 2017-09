The examples populate this alert with dummy content

TURISME La 'gastrofesta' de Muro La XII Fira Comercial del sector Agroalimentari i Gastronòmic contarà amb una trentena de participants amb productes de la terra miércoles, 27 de septiembre de 2017

AUDIO Informativo comarcal (27/09/2017) Muro es prepara per la XIII edició de la Fira Comercial del sector Agroalimentari i Gastronòmic, que des de l’any 2005, celebra a la localitat. En aquesta edició contarà amb una trentena de participants del sector per degustar i adquirir productes de la gastronomia. “Es una gastrofesta. Hem conseguit juntar la gastronomía, les tendencies actuals de cuina de autor amb les actuacions musicals”, assenyala Carol Ivàñez, regidora de Turisme i Promoció econòmica de Muro. La Fira Comercial del sector Agroalimentari i Gastronòmic, pretén ser un aparador per als productes de la zona, que el públic puga degustar i redescobrir tant la excel·lent qualitat dels nostres productes agroalimentaris més tradicionals, com les tapes més originals. A la Fira es podrem trobar embotits, productes de carnisseria, dolços i pastissos, xocolates, empanades, coques, formatges, saladures, vi, oli, licors, pastissets, mel, llegums, infusions i espècies, hamburgueses, bolets, cervesa artesana, i tota mena de tapes típiques. Hi haurà servici de ludoteca per als menuts, serveis d’informació turística i visites guiades, demostracions de cocteleria i showcooking, actuacions de música en directe de diversos tipus per a tots els públics, rock, música ètnica, folk, música comercial i contacontes. Entre les actuacions contarem amb Arreu, grup de rock local, Tito pontet, projecte musical que fusiona ritmes jamaicans i cadències llatines, Orballo Jazz, quartet de jazz i a més gaudirem amb els amics de la muixeranga de Xàtiva i el grup de dolçainers i tabaleters la Xafigà de Muro. L’acte de inauguració de la XIII edició de la Fira Comercial del sector Agroalimentari i Gastronòmic, que tindrà lloc el divendres 29 de setembre a les 19:30 hores a la plaça El Matzem. Allí estarà el Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball Rafael Climent González i Sebastian Cañadas Gallardo, Diputat de Foment i Desenvolupament Local. El Acte de Inauguració consistirà en una visita a la Fira per part de les autoritats, acompanyats del Grup de Dolçainers i Tabaleters la Xafigà de Muro.