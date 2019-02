The examples populate this alert with dummy content

INTERNACIONAL La gastronomia de la comarca es presenta a la Berlinale de la mà de L'Escaleta El llarg 'Y en cada lenteja un Dios' arriba al festival de cinema alemany amb una pel•lícula i un sopar retrospectiu sobre el restaurant de Kiko Moya martes, 05 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (05/02/2019) La comarca i la província estaran representades en la 69 edició de la Berlinale amb la cinta 'Y en cada lenteja un Dios'. El llargmetratge documental, que pren com a protagonista al restaurant contestà de L'Escaleta, es presenta el 12 de febrer en el prestigiós Festival de Cinema de Berlín. Seran en total deu documentals i dues pel·lícules de ficció les que formaran part de l'apartat més gastronòmic de la Berlinale. La història Y en cada lenteja un Dios narra, des de la mirada de Luis Moya Redrado, germà de Kiko, guionista de professió i productor de la cinta, el retorn a Cocentaina per a ajudar els seus familiars a escriure un llibre sobre la cuina que s'elabora en L’Escaleta. El desenvolupament de la història, al llarg de 95 minuts, es fila entre la passió per la gastronomia i la identitat familiar. A la projecció de la cinta li seguirà un sopar retrospectiu que recordarà els 38 anys de vida de L’Escaleta. Un menú dissenyat per Kiko Moya i el seu equip del qual podran gaudir 200 comensals i serà el colofó de la jornada a Berlín.