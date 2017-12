The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN La Generalitat amplía al 90% la financiación del plan de mejora de polígonos industriales El conseller de Economía confía en que todas las obras estarán finalizadas antes de que concluya el año lunes, 11 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Generalitat Valenciana va a asumir hasta el 90% del coste de las obras del plan de mejora de polígonos industriales. Aumenta su aportación en un 20% respecto a la previsión inicial, según ha anunciado en Alcoy el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, que se ha mostrado convencido en que todos los proyectos estarán finalizados antes de que acabe este año. La conselleria había comprometido el pago del 70% de las obras de mejora. Climent ha explicado que su departamento va a asumir finalmente el 90%. El conseller ha subrayado que la renovación de las áreas industriales es básica para mejorar la competitividad de la Comunidad Valenciana. “Hemos hecho una apuesta mayor con un incremento de la inversión”, ha manifestado el conseller, que ha visitado obras en polígonos de Alcoy, Ibi, Agullent y L’Olleria. “Con estas visitas queremos dar un empuje a los ayuntamientos, que el 29 de diciembre deben tener justificadas las obras”, ha añadido. En el caso concreto de Alcoy, la aportación final de la conselleria en este plan será de 2,7 millones, lo que elevará la inversión global a los 3,9 millones de euros. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha dejado claro que la parte de la aportación municipal que asume la Generalitat, de en torno al medio millón de euros, se mantendrá para mejoras a desarrollar durante 2018. Francés ha recalcado que todos los proyectos de mejora en las áreas industriales de Alcoy están adjudicados, por lo que el municipio podrá aprovechar todas las ayudas. La situación, ha señalado Climent, se repetirá en el resto de municipios de la comarca.