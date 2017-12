The examples populate this alert with dummy content

CARRETERAS La Generalitat anuncia la redacción de un proyecto que conecte la CV-60 con la AP-7 La finalización de la autovía a Gandía, que conecta por el interior las Comarcas Centrales, está pendiente desde 2007 - El objetivo es mejorar la conexión de la franja costera y el interior sábado, 02 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador, ha anunciado la próxima licitación de la redacción del proyecto básico de conexión entre la CV-60, N-332 y la AP-7. Lo ha hecho en un acto que ha tenido lugar en el Edificio de Fomento de Agricultura, industria y Comercio de Gandia sobre propuestas de acceso a la AP-7. Según Salvador, el objetivo prioritario es "acabar con el cuello de botella actual y contribuir a vertebrar la franja costera y comarcas de interior". Plataforma por la finalización de la CV-60 El presidente del Consorcio de las Comarcas Centrales y alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha destacado que cuando en 2016 reactivaron el CCV "una de las prioridades era la finalización de la CV-60, reivindicación que también está haciendo la plataforma ciudadana que se ha creado así como los empresarios de nuestras comarcas", entre ellos, Cámara de Comercio y ATEVAL. Para la Comisión Ciudadana que reclama su finalización, y que antes del verano sumaba 6.000 firmas de apoyo, es un elemento vertebrador de la Foia de Castalla, L’Alcoià, El Comtat, La Vall d’Albaida, La Costera, La Safor, Les Marines con las provincias lindantes de Castilla La Mancha. Consideran que esta autovía, pendiente desde 2007, fomentaría el crecimiento económico de la zona y beneficiaría a la industria, la agricultura, el turismo, comercio y servicios. Francés da una cifra: servirá para enlazar a 800.000 personas, dice, "el 16%" de la población de la Comunitat.