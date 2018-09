The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS La Generalitat apoya con 24.000 euros la promoción de los Moros y Cristianos El pleno del Consell aprueba el convenio de colaboración con la Asociación de San Jorge para difundir los festejos viernes, 21 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El pleno del Consell ha autorizado este viernes la suscripción del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y la Asociación de San Jorge para la realización de actuaciones para la promoción e impulso de las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. Mediante el acuerdo de colaboración, Turisme Comunitat Valenciana contribuye económicamente en las actuaciones de promoción e impulso de la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy que se efectúen por la Asociación de San Jorge, con la cantidad máxima de 24.000 euros.



Así, a través de este acuerdo, la Asociación de San Jorge se compromete a realizar diferentes actuaciones como la edición e impresión de material publicitario; la realización de montajes audiovisuales de promoción de las fiestas, así como otras acciones promocionales para difundir las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy.



Turisme Comunitat Valenciana tiene entre sus fines la promoción y difusión de la oferta turística de la Comunitat Valenciana con el objetivo de consolidar nuestro territorio como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional e internacional y potenciar las acciones de promoción de la oferta turística dentro y fuera de su ámbito territorial.



En este sentido, Turisme apoya este año las principales fiestas de relevante interés turístico que se celebran en el territorio de la Comunitat Valenciana como las Fallas, las Hogueras de Alicante, la Magdalena, la "Festa de la Mare de Déu de la Salut" de Algemesí y los Moros y Cristianos de Alcoy.