INFRAESTRUCTURAS La Generalitat aprueba la adquisición del Palacio de Justicia por 3,6 millones La operación cierra 15 años de gestiones y se concreta una permuta de tres edificios autonómicos a cambio del edificio judicial de la Mare de Deu viernes, 07 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/02/2020) El pleno del Consell ha aprobado este viernes la enajenación mediante permuta con el Ayuntamiento de tres edificios de la Administración autonómica; la escuela infantil y el centro social de la Zona Norte y las oficinas municipales de la calle Pintor Casanova, a cambio del inmueble del Palacio de Justicia de Alcoy, valorado en 3,6 millones de euros que pasará a ser de la Generalitat Valenciana. Junto a los tres edificios autonómicos la Generalitat aportará 56.000 euros al Ayuntamiento.

El Consell inició en 2018 el expediente que ha finalizado con esta operación, tras el compromiso adquirido por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública para regularizar el Palacio de Justicia. El edificio comenzó a construirse en 2004, con un coste de más de 3 millones de euros financiado por el consistorio, y sin acuerdo de cesión a la administración autonómica. El acuerdo pone fin a más de 15 años de gestiones y dota al Gobierno valenciano de un edifico moderno, capaz de responder a las necesidades del partido judicial de la comarca L'Alcoià.