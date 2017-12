The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA La Generalitat asumirá la totalidad del coste del plan de mejora de polígonos en la comarca La dotación inicial destinada por el IVACE para el plan de ayudas, que termina el 31 de este mes de diciembre de 2017, cubría el 70% inicial; ahora será del 100% miércoles, 27 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/12/2017) La dotación económica que el IVACE destinará a la modernización de las áreas industriales pasa del 70% inicial, al 90% de la semana pasada, hasta asumir el 100%. La razón es la renuncia de algunos municipios a acogerse al plan de ayudas, que han de justificarse antes de que acabe el año. Así lo ha avanzado este mediodía el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, en su visita al polígono de Els Algars, uno de los beneficiados de las ayudas en Cocentaina. Ayudas del IVACE El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial ha destinado un total de 23,7 millones de euros a 73 polígonos industriales en 2017. En su visita a Cocentaina, Climent, que ha asistido acompañado de la directora del IVACE, Julia Company, y la alcaldesa, Mireia Estepa, y concejales, ha destacado que la inversión en Cocentaina es de 1,48 millones para las obras de modernización y mejora en los polígonos de Sant Cristòfol y Les Jovades, y de 510.000 en el caso del polígono industrial de Els Algars. En este último caso, los trabajos consisten en la habilitación de 10.000 metros cuadrados de zona verde, que se suman al aumento de iluminación, acciones previstas en los otros dos polígonos de Cocentaina. En total 2,24 millones de euros solo para el Comtat, con el objetivo de modernizar cinco polígonos de Cocentaina, Muro y Alqueria d'Asnar, sin olvidar Ibi y Alcoy, este último dotado con más de 2 millones.