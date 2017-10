The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO La Generalitat blinda el paisaje de la torre de Almudaina Medio Ambiente rectifica la normativa municipal e impide construir en suelo no urbanizable próximo a la fortificación del siglo XII lunes, 02 de octubre de 2017 La Conselleria de Medio Ambiente ha aprobado la evaluación ambiental del Plan Especial de Protección de la Torre almohade de Almudaina. El plan blinda la ladera abancalada, calificada como no urbanizable, para impedir que futuras edificaciones o construcciones puedan afectar a la visión de la torre y a las vistas que ofrece esta fortaleza defensiva originaria de los siglos XII y XIII. La conselleria deja claro que no es aceptable la realización de edificaciones en el suelo no urbanizable, permitida en la normativa urbanística de Almudaina. Aparte de la afección visual, una alteración de esta ladera modificaría las condiciones de las labores agrícolas o la sustitución de cultivos, señala el informe. Estas consideraciones deben figurar en el Estudio de Integración Paisajística, en el que el plan de protección se amplía hasta el límite de la carretera CV 708. El entorno de protección abarca la torre, la Casa Abadía y la iglesia de San Bartolomé Apóstol.