The examples populate this alert with dummy content

ALCOIÀ-COMTAT La Generalitat concede cuatro ayudas a afectados de Ardystil El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica este lunes las subvenciones que oscilan entre 10.000 y 18.000 euros lunes, 21 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/10/2019) La Generalitat otorga subvención directa, por razones humanitarias, de 56.000 euros a cuatro afectados del caso Ardystil. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este lunes las resoluciones que fijan dos ayudas con un importe de 18.000 euros y otras dos con 10.000. Ximo Puig ya anunció en marzo estas ayudas dirigidas a los afectados que quedaban pendientes para costar los gastos judiciales. Una subvención que llega 26 años después de que lo acordara las Cortes Valencianas. Ahora, con esta concesión a parte de las víctimas y familiares, el president de la Generalitat señala que se hace "justicia con los afectados".