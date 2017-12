The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA La Generalitat diseña un plan para mejorar la innovación, formación e internacionalización del sector textil El plan de acción del sector, elaborado por la UPV dentro del Plan Estratégico de la Industria Valenciana, defiende la cooperación entre empresas para mejorar producto y comercialización jueves, 21 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/12/2017) El plan de acción de la Generalitat para el textil apuesta por la innovación, la formación y la internacionalización. Defiende la cooperación entre empresas a través de la creación de consorcios para ganar tamaño y mejorar producto y comercialización e incluso deslocalizar producción en terceros países. El documento elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia y al que ha tenido acceso RADIO ALCOY, forma parte del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. Define líneas de actuación en cinco ámbitos: innovación, normativa, cooperación, formación e internacional. En materia de innovación, el plan señala como eje central al instituto tecnológico Aitex para activar procesos de investigación y desarrollo. También aboga por habilitar ayudas a la renovación de maquinaria. En cuanto a normativa, los técnicos manifiestan la necesidad de controlar las importaciones en las aduanas, simplificar los trámites e incluso rescatar empresas competitivas con capital público. Mucho hincapié hace el plan en la cooperación entre empresas para aumentar el tamaño empresarial que permita desarrollar proyectos innovadores y mejorar la comercialización, especialmente digital. Insiste el plan en el acercamiento a grandes cadenas multinacionales para consolidar las comarcas centrales como centro de referencia en el sur de Europa en producción, innovación y diseño. En cuanto a formación, el plan señala como acciones la mejora en los contenidos, especialmente en temas comerciales, y en campañas para mejorar la imagen del sector y atraer talento joven. Sobre internacionalización, el plan de acción defiende la cooperación entre empresas para aumentar tanto las exportaciones como la localización de la producción en otros territorios más ventajosos para las empresas. En este sentido señala el plan que la Comunidad debe concentrar los desarrollos de diseño, innovaciones y otras actividades de valor añadido.