INVERSIÓN La Generalitat entra en el proyecto para recuperar El Molinar Aportará medio millón de fondos europeos para intervenir en las antiguas fábricas, la misma cantidad que destinará para crear una vía verde entre Batoy y Zona Norte viernes, 04 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy va a contar con el apoyo económico de la Generalitat para ejecutar el proyecto de rehabilitación de la zona de primeras aguas del área de arqueología industrial de El Molinar. El Gobierno valenciano va a destinar 496.675 euros para financiar la mitad del proyecto. La Generalitat también va a invertir 410.994 euros en el proyecto de vía ciclopeatonal entre Batoy y la Zona Norte. El director general de Administración Local de la Generalitat, Antoni Such, ha explicado la aportación del Consell, procedentes de fondos Feder de la Unión Europea. Ha felicitado al Ayuntamiento de Alcoy por su “valentía” a la hora de impulsar proyectos “de magnitud”. En el caso de El Molinar, el objetivo es convertir la antigua fábrica de Els Solers en un centro de interpretación. El proyecto, según ha precisado el alcalde, Antonio Francés, se completa con la consolidación del resto de antiguas industrias y la recuperación de antiguos molinos. “Queremos crear un centro de interpretación de la industria valenciana para poder explicar por qué comenzó aquí en Alcoy la Revolución Industrial”, ha subrayado el primer edil. “Es un proyecto generador de valor y de atracción turística”, ha añadido Francés. El proyecto está valorado en 1,2 millones, de los que la Generalitat aportará cerca de medio millón. Una cantidad similar, 410.994 euros, destinará el Gobierno autonómico para contribuir a la creación de una vía verde entre Batoy y la Zona Norte. El proyecto cuesta 994.000 euros y busca fomentar la movilidad sostenible en la ciudad mediante un carril bici y la ampliación de aceras. La vía ciclopeatonal se extenderá a lo largo de 4,5 kilómetros. “Conectará cuatro barrios, cinco centros educativos y tres zonas industriales, además de enlazar la ciudad con la nueva ruta BTT y la vía verde hasta Ibi y Cocentaina”, ha resumido Francés. El plazo de obras es de 8 meses. Los dos proyectos están en fase de redacción. Such ha subrayado el millón de euros que, en total, aporta la Generalitat al Ayuntamiento. “Es una apuesta clara y manifiesta para ayudar a Alcoy a que haga posibles sus fines”, ha señalado.