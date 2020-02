The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS La Generalitat inicia las gestiones para dotar al CEEM de personal y equipamiento La consellería de Políticas Inclusivas anuncia la eventual recepción del centro de enfermos mentales, por parte de la Administración autonómica lunes, 17 de febrero de 2020

Una década de espera La consellería de Políticas Inclusivas, que encabeza la también vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha informado del inicio del procedimiento para que la dirección general de Patrimonio de la Generalitat Valenciana acepte la cesión, por parte del Ayuntamiento de Alcoy, del edificio del Centro de Especial de Enfermos Mentales (CEEM) del Barranquet de Soler. Una fuente de la consellería ha explicado a Radio Alcoy que se está trabajando en paralelo en la redacción de los pliegos para el equipamiento del centro, así como en la autorización para la creación de los puestos de trabajo para el CEEM, por parte de la Conselleria de Hacienda. El Ayuntamiento ratificó, el pasado mes de septiembre, la finalización de los trabajos pendientes en el CEEM y del inicio de la cesión a la Generalitat. A la espera del anuncio de recepción oficial, la última visita de los técnicos de la consellería de Políticas Inclusivas está fechada, según el Ayuntamiento de Alcoy, a mediados de junio. El consistorio alcoyano informó a finales de mayo de la visita de los técnicos municipales con motivo de la recepción de las obras. El pasado viernes la plataforma No mes precarietat salió a la calle para reivindicar la agilización de los trámites y la pronta apertura del CEEM, cuyo proceso de construcción, recuerdan, comenzó hace 10 años.