CULTURA La Generalitat invertirá hasta un millón de euros en la puesta a punto del CADA El president de la Generalitat, Ximo Puig, anuncia la elaboración de un convenio entre la Fundación Caja Mediterráneo y el IVAM que convierta en museo el Centre d'Art d'Alcoi antes de que finalice 2017 martes, 07 de febrero de 2017 más información El elefante blanco echa a andar La sinergia IVAM-CADA se llevará a cabo con una inversión de hasta un millón de euros por parte de la Generalitat. Así lo ha manifestado el president, Ximo Puig, tras la reunión que ha mantenido esta tarde en Alcoy con el presidente de la Fundación Caja Mediterráneo, Luís Boyer, el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona y el alcalde, Antoni Francés, en la que ha reiterado su intención de reabrir el Centre d'Art d'Alcoi y convertirlo en un museo de arte moderno dependiente del Institut Valencià d'Art Modern. ¿Cómo? El siguiente paso para que la operación cultural se convierta, por fin, en una realidad es la elaboración de un acuerdo entre las partes implicadas, ha dicho Puig: "Vamos a hacer un convenio que supere el pasado y esperamos que este año se pueda resolver todo definitivamente (...) Habrá un proyecto museográfico que estudiarán los ténicos de la Fundación y los del IVAM". Un proyecto único y "definido, cerrado", ha explicado Puig, que vaticina 2017 como el año que verá reabrir el CADA. "En el pasado se intentó que fueran diferentes espacios ocupados por distintas instituciones; lo que ha quedado claro ahora es que el Centre d'Art será un museo, con sus exposiciones permantes y temporales, con toda la dinámica que implica", ha concluido el president tras la reunión.