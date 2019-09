The examples populate this alert with dummy content

ALCOY-COCENTAINA La Generalitat licita las obras para finalizar la ampliación de la depuradora El proyecto, que fue paralizado en 2011 por impagos de la administración autonómica, tiene un presupuesto de 2,3 millones de euros miércoles, 25 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/09/2019) La Generalitat licita las obras para finalizar la ampliación de la depuradora de Els Algars por un importe de 2,3 millones de euros. Esta actuación llega después de que en 2011 se paralizara esta actuación por impagos de la Administración Autonómica, por entonces gobernada por el Partido Popular. El Consell ha activado el proceso para que en unos dos meses se adjudiquen los trabajos y se pongan en marcha las mejoras que permitirán reciclar las aguas residuales para dar un segundo uso a un bien tan preciado como es el agua. Un aspecto que han destacado tanto desde el Ayuntamiento de Alcoy como el de Cocentaina. Jordi Martínez, portavoz del gobierno local alcoyano, señala esa agua reciclada la utilizarán para el riego de parques y jardines de la ciudad. La alcaldesa de la Villa Condal, Mireia Estepa, ha mostrado la satisfacción por el inicio de esta licitación para hacer realidad un proyecto que, subraya, permitirá a las industrias de la población acceder al agua reciclada. Está previsto que el plazo de estas obras sea de 10 meses de construcción y dos más para el periodo de pruebas del funcionamiento.