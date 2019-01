The examples populate this alert with dummy content

CULTURA La Generalitat renueva su confianza con la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy La convocatoria de ayudas para festivales y temporadas musicales para 2018 del Institut Valencià de Cultura ha otorgado el primer puesto a la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, con más de 150 proyectos presentados sábado, 19 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La convocatoria de ayudas para festivales y temporadas musicales para 2018 del Institut Valencià de Cultura, organismo dependiente de la Generalitat Valenciana, ha dado a la Asociación de Amigos de Amigos de la Música de Alcoy el primer puesto con una calificación de 88,80 puntos de los 100 posibles, con más de 150 proyectos presentados. La Comisión Técnica de Valoración, que presidió María Margarita Landete Carrilero por delegación expresa de Abel Guarinos Viñoles, director general del ente, tuvo en cuenta para la puntuación elementos como la coherencia del proyecto realizado, el nivel artístico de los artistas programados, el interés musical del mismo, la trayectoria de la entidad organizadora o la ciudad para quien va destinada la programación, así como la inclusión de músicos o cantantes profesionales nacidos o residentes en la Comunidad Valenciana. La Junta Rectora de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, fundada en 1983, quiere dejar constancia a través de un comunicado del agradecimiento más sincero a la Generalitat Valenciana por este "importante y nuevo apoyo", el cual viene manteniéndose ininterrumpidamente desde 1984, agradecimiento que haceextensivo al Ayuntamiento de Alcoy, asociados, público de Alcoy y comarca, y medios de comunicación locales.