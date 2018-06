La Generalitat Valenciana tria Alcoi per a col·laborar en la implantació del codi ètic de Turisme

El passat any, l'Agència Valenciana de Turisme va elaborar un Codi Ètic del Turisme Valencià, adaptant el Codi Ètic Mundial del Turisme. Amb l'aprovació de la nova Llei d'Oci, Turisme i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana i la seua pròxima entrada en vigor, l'ètica adquireix un lloc rellevant en el nostre territori. Des de la Generalitat han seleccionat un municipi d'interior i un altre de costa de cadascuna de les províncies per a compondre una comissió de treball per a establir els mecanismes de control i implantació del Codi Ètic. Les ciutats triades han sigut, Peníscola i Morella per part de Castelló; València, Utiel i Gandia per la província de València; i Benidorm i Alcoi per Alacant.

En el projecte també participa la Universitat Jaume I. Els criteris aplicats per a la selecció d'aquests municipis pilot han sigut el seu grau de compromís amb la qualitat turística, la seua implementació del SICTED, l'adaptació a les noves tecnologies i el treball realitzat en matèria d'accessibilitat i sostenibilitat.

La regidora de Turisme, Lorena Zamorano ha mostrat la seua satisfacció: "Estem treballant per a seguir millorant com a destinació, estem millorant en el sector privat, i en el públic, que han d'anar de la mà. La Tourist Info Alcoi està certificada amb la Q de qualitat turística i compta amb 38 empreses que formen part del SICTED, Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació. Cal destacar també que, quant a l'accessibilitat, la nostra ciutat també va formar part de les taules de participació per a la confecció del Pla d'Accessibilitat de l'Agència Valenciana de Turisme. Finalment, ressaltar la Tourist Info d'Alcoi també aposta per la innovació turística, ja que forma part de la Comissió CEO, amb especial incidència en la transformació de la destinació en Destinació Turística Intel·ligent amb especial atenció sobre la sostenibilitat de la destinació turística".