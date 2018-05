The examples populate this alert with dummy content

La Generalitat y La Española estudian recurrir al Supremo la anulación de Alcoinnova Los gabinetes jurídicos analizan el fallo del TSJ que advierte del fuerte impacto del proyecto sobre la Font Roja y la Red Natura 2000 lunes, 07 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Española, promotora del proyecto Alcoinnova, y la Generalitat, que aprobó el proyecto en 2014, estudian recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el plan industrial en la zona de La Canal. Los gabinetes jurídicos están analizando el fallo para determinar la viabilidad de un eventual recurso. Disponen de un mes de plazo para solicitar la casación del Supremo. La Generalitat está directamente implicada porque fue la responsable de, en primer lugar, declarar el proyecto como Actuación Territorial Estratégica y, en 2014, de aprobar el plan de La Española. El TSJ ha anulado precisamente ese acuerdo del Gobierno valenciano, gobernado entonces por el Partido Popular. Sus sucesores del PSOE y Compromís no son partidarios de la figura de Actuación Territorial Estratégica. De hecho, como ha explicado a RADIO ALCOY el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, la propuesta de reforma de la ley urbanística sustituye esa figura por la de Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles. En el caso de La Española, la empresa ha dejado claro que no contemplaba otra posibilidad que no fuese La Canal para desarrollar el plan Alcoinnova. Una fuente de la empresa ha explicado a RADIO ALCOY que la sentencia están en manos del departamento jurídico. El hecho de que el fallo cuente con dos votos particulares contrarios a la anulación del plan puede ser clave a la hora de presentar recurso al Supremo. El alto tribunal, además, ya desestimó anular la declaración del proyecto como Actuación Territorial Estratégica. Aquella sentencia del Supremo parecía dejar encauzado el proyecto en el ámbito judicial. El último fallo del TSJ, con “un cambio radical de criterio” sobre sus resoluciones previas, en palabras del alcalde, Antonio Francés, ha dejado el proyecto en el aire.