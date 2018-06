The examples populate this alert with dummy content

CONMEMORACIÓN "La gente desconoce la labor que se hace por dar vida al barrio" La Associació de Comerç i Serveis Zona Nord celebra su 30 aniversario con actividades lúdicas el sábado en las Aulas Verdes jueves, 21 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/06/2018) La Associació de Comerç i Serveis Zona Nord celebra este sábado 23 de junio su 30 aniversario. La entidad, que preside Arantxa Chazarra, ha organiado una fiesta con actividades lúdicas y festivas, exhibiciones, demostraciones y exposiciones en las antoguas Aulas Verdes. Las actividades se desarrollarán desde las 10 de la mañana a las 15 horas. En Hoy por Hoy Alcoy, Arantxa Chazarra, ha destacado el esfuerzo por organizar actividades de este tipo de manera agrupada para ganar en número de asociados. "La gente desconoce la labor que hacemos por dar vida al barrio". En la actualidad son 40 asociados. Las actividades programadas para este sábado 23 de junio tendrán caracter benéfico para Aspromín, por la venta del juego Pactum. Sus responsables han estado también en Hoy por hoy Alcoy